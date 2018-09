Einzelhandel gegen Online-Konkurrenz

Prof. Dr. Gerrit Heinemann Quelle: ZDF

Zur Person: Prof. Dr. Gerrit Heinemann leitet das „eWeb Research Center“ der Hochschule Niederrhein, wo er auch BWL, Managementlehre und Handel lehrt. Zuvor war er rund 20 Jahre in leitenden Positionen im Handel tätig. Heinemann ist Gastprofessor am Management Centrum Innsbruck und an der Leipzig School of Media sowie Autor zahlreicher Fachbücher zu den Themen Digitalisierung, E-Commerce, Online- und Multi-Channel-Handel.