Elektroauto bei Käufern noch Mangelware

Aber woran liegt das? Was muss sich ändern, damit das E-Auto endlich zum großen Erfolg wird und sich massenhaft verkauft? Liegt es an mangelnden Reichweiten? Am Preis? Oder daran, dass es zu wenige Ladestationen gibt? Oder noch andere Gründe? Kai Dietrich und Mario Shabaviz sind diesen Fragen nachgegangen, im Gespräch mit Herstellern, mit Experten und mit Besuchern auf der IAA.