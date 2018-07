- Teuer oder billig: Flips

Zunächst einmal möchten wir Ihnen versichern, dass Qualität bei uns eine umfassende Bedeutung erfährt. Wir vertreten den Anspruch, dass sich unsere Kundinnen und Kunden jederzeit zuverlässig auf die Qualität unserer Produkte verlassen können müssen. Daher definieren wir für unsere Eigenmarken eigene Standards, die zum Teil strenger als die gesetzlichen Anforderungen sind. Deren Einhaltung stellen wir in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten über ein laufendes Monitoring sowie regelmäßige Qualitätsprüfungen durch unabhängige Prüfinstitute sicher. Unsere Lieferanten sind gemäß unserer internen Anforderungen angehalten, den Gehalt an Acrylamid so gering wie technologisch möglich zu halten (ALARA-Prinzip). Auch wenn Erdnuss-Flips nicht in der VO (EU) 2017/2158 zur Festlegung von Minimierungsmaßnahmen und Richtwerten für die Senkung des Acrylamidgehaltes in Lebensmitteln definiert sind, liegen diese mit dem gemessenen Wert von 97 µg/kg weit unter den in der Verordnung definierten Richtwerten für relevante Lebensmittel. Vergleicht man den Wert zudem mit den Studien des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) über Acrylamidgehalte, die einen Median von 100 µg/kg bzw. 123 µg/kg ergaben, liegt der ermittelte Wert zudem unterhalb dieser.