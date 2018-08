Fahrradfahren durchs ganze Jahr

Nicht nur die Bekleidung, auch das Rad sollte mit vielen Reflektoren ausgestattet sein. Dazu zählen Reflektoren an der Front, am Heck, an den Speichen und an den Pedalen. Es gibt auch Reifen, die reflektierende Streifen haben.



Tipp: Reflektoren regelmäßig putzen, damit der Schmutz die Sichtbarkeit nicht beeinträchtigt.