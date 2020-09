Schlecht ging es Romys Familie nie. In einer Kleinstadt aufgewachsen, hat es der Familie an nichts gefehlt. Wenn Romy an ihre Kindheit denkt, kann sie sich nicht an populistische oder problematische Aussagen oder Ansichten ihrer Mutter erinnern. Auf Facebook sollte sich das irgendwann ändern. Hier teilt ihre Mutter rechtspopulistische Äußerungen. In den Posts geht es oft um Ausländer, Flüchtlinge und Politiker, die Lügen verbreiten würden.