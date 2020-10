Laut Robert Koch-Institut leidet fast jede*r Sechste hierzulande einmal im Leben an einer Angststörung. Therapien gegen Ängste gibt es in zahlreichen Formen. Eine davon ist die Hypnosetherapie. Kann Hypnose Ninia bei der Bewältigung ihrer Höhenangst helfen? Und wie geht es Menschen, die in ihrem Leben extrem von Ängsten eingeschränkt werden? Ninia trifft die 34-jährige Antonia Wille. Antonia kämpft seit Jahren gegen ihre Angststörung und hat mittlerweile einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Für Ninia hat sie auch ganz praktische Tipps, um im Alltag mit Angst und Panik umzugehen. Ob diese auch Ninia bei ihrer Challenge helfen können? Am Ende des Tages will sie sich ihrer Höhenangst stellen und aus 40 m Höhe ins Münchner Olympiastadion springen.