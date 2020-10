Wie sich das anfühlt, wenn die eigene Existenz in Flammen aufgeht, weiß Familie Haines. Vor einem halben Jahr brach im Dachstuhl ein Feuer aus, das innerhalb einer Nacht ihr ganzes Haus zerstörte. Ramona und Craig Haines konnten nach dem Hausbrand zwar mit ihren zwei kleinen Kindern in einem Haus in der Nachbarschaft unterkommen – allerdings nur für ein Jahr. Ein paar Habseligkeiten sind noch da, Nachbarn und Freunde haben Möbel und Kleidung gespendet. Der Schock des Brandes sitzt immer noch tief.