Zu hohe Kfz-Steuern wegen WLTP?

Von der Senatsverwaltung in Berlin kam diese Antwort (Auszüge): „In der Tat gibt es auch in Berlin Fälle nötig gewordener Korrekturen von Fahrzeugpapieren.(…) Bei der raschen Einführung der entsprechenden Software in den Zulassungsbehörden kam es teils zu fehlerhaften Übermittlungen und Eintragungen, die im Kraftfahrtbundesamt registriert und bei den Zulassungsstellen rückgefragt wurden. Die Angaben wurden daraufhin korrigiert. Wie viele solcher Fälle es in Berlin gibt, können wir Ihnen leider nicht mitteilen, weil sie nicht eigens erhoben werden. Entsprechende Korrekturen von Fahrzeugdaten lösen dann schriftliche Mitteilungen der Zulassungsstelle an die Kfz-Halter aus, dass ihre Papiere zu aktualisieren seien."