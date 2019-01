Ferienhaus gebucht und Luftschloss erhalten

Besteht der Vermieter auf Bezahlung via Cash-Transfer (beispielsweise Western Union), und fordert auch den gesamten Mietbetrag, können das Indizien für einen Betrugsversuch sein. Normal ist eine Anzahlung von 20 Prozent des Preises, im Ausland liegt der Betrag etwas höher. Wenn die Zahlung ins Ausland geht, prüfen Sie, an wen Sie überweisen. Ein Vermieter aus Mallorca sollte sein Geld auch dahin überwiesen bekommen – nicht in ein anderes Land. Achten Sie für eine sichere Zahlung auf die Verschlüsselung der Seite. Zahlen Sie mit Kreditkarte oder per Lastschrift, um notfalls den Betrag zurückfordern zu können.