Zweifel an CE-Nummer von FFP2-Masken

Mit dem Leckage-Test wird ermittelt, ob ein Maskenmodell bei Testpersonen mit unterschiedlichen, aber normalen Kopfmaßen so gut sitzt, dass ein guter Schutz gewährleistet ist. Dafür gehen die Testpersonen in einem abgeschlossenen Raum, dem für den Test Natriumchlorid-Aerosole zugeführt werden, auf einem Laufband. Gemessen wird am Ende jeder Übung, wie hoch der Natriumchlorid-Gehalt in der Luft innerhalb der Maske ist. Maximal 11 Prozent sind erlaubt. Fünf verschiedene Übungen wie zum Beispiel das Gehen mit und ohne Kopfbewegung oder mit Sprechen muss jede Testperson absolvieren. So entstehen in einer vollständigen Baumusterprüfung mit 10 Personen insgesamt 50 einzelne Prüfergebnisse. Um den Leckage-Test zu bestehen, dürfen maximal vier Einzelergebnisse außerhalb der Norm von 11 Prozent sein. Zusätzlich wird auf Basis der ermittelten Ergebnisse ein zweites Kriterium geprüft, das als zweiter sogenannter Sollwert gilt. Dazu werden die 5 Einzelergebnisse jeder Testperson addiert und durch die Anzahl der Übungen (5) geteilt. Daraus ergeben sich bei 10 Testpersonen 10 Mittelwerte, von denen höchstens 2 größer als 8 % sein dürfen.