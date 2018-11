Finanzplanung für Frauen

Lena Klee ist eine von vielen Frauen die finanziell unabhängig bleiben wollen erst recht in der Ehe. Deshalb nimmt sie teil an so genannten „Frauen Finanz Runden“. Die bieten Raum sich auszutauschen, über Vorsorge, Sparmöglichkeiten und Absicherung. Denn obwohl sie zwei Studiengänge abgeschlossen und gut verdient hat, ist sie zunächst mit der Geburt ihrer ersten Tochter finanziell abhängig von ihrem Mann.