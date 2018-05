WISO-Tipp: Die Flexirente

Tipp! Falls Sie jemanden kennen, der keinen Zugang zum Internet hat, aber auf der Suche nach einem Minijob ist: Empfehlen Sie ihm oder ihr, sich an das Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur zu wenden. Die Computer dort haben Internetzugang, so dass man sowohl auf das Jobportal der Arbeitsagentur als auch auf andere Stellenmärkte im Internet zugreifen kann. Dort werden zahlreiche Minijobs auch für Rentner angeboten. Die Mitarbeiter im BIZ bieten dabei ihre Unterstützung an. Unter folgendem Link finden Sie die Adressen der Berufsinformationszentren in Deutschland: arbeitsagentur.de