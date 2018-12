Der ADAC rät daher: Verkäufer gehen auf Nummer sicher, wenn sie ihr Fahrzeug im abgemeldeten Zustand verkaufen. In diesem Falle müssen für eine Probefahrt Kurzzeitkennzeichen am Auto angebracht werden. Der Grund: „Meldet der Käufer das Fahrzeug nicht um, ist er für die Versicherung nicht ermittelbar oder zahlt den Versicherungsbeitrag nicht, besteht die Gefahr, dass der Verkäufer die Versicherungsprämie noch bis zum Ablauf des laufenden Versicherungsjahres weiterzahlen muss. Theoretisch kann zwar der Verkäufer vom Käufer die an den Versicherer gezahlte Versicherungsprämie zurückfordern, fraglich ist jedoch, ob dieser Schadensersatzanspruch in der Praxis auch durchsetzbar ist, weil beispielsweise der Käufer nicht mehr ermittelbar oder mittellos ist,“ so Dr. Markus Schäpe, juristischer Leiter des ADAC.