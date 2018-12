Gefährliche Produkte über Amazon?

„Wir verlangen von Marketplace Verkäufern, alle unsere Richtlinieneinzuhalten – einschließlich ihrer Verantwortung, nur sichere und authentische Produkte zu beziehen und zu verkaufen. Wir überwachen die Produkte, die auf unserer Website verkauft werden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Wenn notwendig, entfernen wir Produkte von der Website und wenden uns an die betreffenden Verkäufer, Hersteller und Behörden, um zusätzliche Informationen zu erhalten und erforderliche Maßnahmen ergreifen zu können. Wenn Kunden Bedenken hinsichtlich von ihnen erworbener Artikel haben, empfehlen wir ihnen, sich direkt an unseren Kundendienst zu wenden. So können wir den Bedenken nachgehen und entsprechend reagieren. Kunden sind beim Kauf auf Amazon.de immer durch die A-Z Garantie geschützt. Sollte ein Produkt einmal vom beworbenen Zustand abweichen, können Kunden den Amazon den Kundenservice kontaktieren und die Erstattung des vollen Kaufpreises beantragen.“