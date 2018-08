Marode Poolanlagen

August 2018. Ein 9-jähriger Junge wird in einem italienischen Camping Park von einer Düse im Pool angesaugt. Er erleidet einen Herz-Kreislaufstillstand, kann jedoch wiederbelebt werden.



Juli 2018. In einem spanischen 5-Sterne Hotel wird die Hand eines 6-jährigen Kindes in eine Absaugung gezogen. Sein Vater rettet ihn und bewahrt ihn so vor dem Ertrinken.



Juli 2018. Feuerwehrleute ziehen einen 6-jährigen Jungen aus dem Sog des Poolabflusses einer portugiesischen Ferienwohnung. Eine Woche später erliegt er im Krankenhaus seinen Hirnschäden.