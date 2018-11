WISO-Tipp: Clevere Gehaltsverhandlung

In den seltensten Fällen wird der Vorgesetzte von sich aus auf den Arbeitnehmer zugehen und mehr Gehalt anbieten. Der Arbeitnehmer ist also selbst am Zug. Der richtige Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung kann entscheidend für den Erfolg sein. So sollten Arbeitnehmer den Chef nicht zwischen Tür und Angel nach einer Gehaltserhöhung fragen und den Chef mit diesem Thema „überfallen“, sondern am besten per Mail oder per Telefonat in Ruhe nach einem Gesprächstermin fragen.