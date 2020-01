Die untersuchten Produkte von Wilhelm Brandenburg und Mühlenhof wurden im Labor positiv auf antibiotika-resistente MRSA-Keime getestet. Wie ist dieser Befund zu erklären?



„Oberstes Ziel muss es sein, das Vorkommen multiresistenter Keime soweit wie möglich zu senken. Auch wenn hier in erster Linie Tierhalter und Schlachtbetriebe gefordert sind, werden wir als Händler uns für dieses Ziel weiter stark machen. So wurde bereits durch ein verpflichtendes Informations- und Meldesystem im Rahmen der QS-Standards für Geflügel, Rind und Schwein diesem Thema hohe Beachtung geschenkt. Im QS-Antibiotikamonitoring sorgen die Tierärzte für eine verlässliche Datengrundlage, indem sie die Antibiotikaverschreibungen in die Antibiotikadatenbank übertragen. Die Auswertung der Daten ermöglicht es dann, gezielt Maßnahmen einzuleiten, um den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren.



Antibiotikaresistente Bakterien kommen inzwischen überall vor. Daher kann auch rohes Fleisch resistente Keime enthalten. Grundsätzlich frei davon sind alle wärmebehandelten Lebensmittel wie pasteurisierte Milch, gebratenes oder gekochtes Fleisch.



Vor diesem Hintergrund gibt es als Kundeninformation einen Aufdruck auf den betreffenden Produkten, der darauf hinweist, dass das Hackfleisch gut durchgegart werden sollte.



„Für die Übertragung und Verbreitung resistenter Keime durch rohes Fleisch sind drei Wege möglich: Über Kontakt mit kontaminiertem Fleisch, durch den Verzehr dieses Fleisches und über eine Kontamination anderer Lebensmittel durch MRSA-haltiges Fleisch. Letzteres kann beispielsweise dann passieren, wenn Fleisch und roh verzehrte Lebensmittel wie Salat oder ähnliches nacheinander verarbeitet werden, ohne dass Hände, Schneidebrett und Messer zwischendurch gereinigt werden. Beim Umgang mit Fleisch sollten deshalb übliche Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden. Dazu gehört, nach der Zubereitung von rohem Fleisch gründlich Hände und Arbeitsmaterial mit warmen Wasser und Seife bzw. Spülmittel zu reinigen. Diese einfachen Regeln schützen auch vor anderen, mit Lebensmitteln assoziierten Infektionserregern.‘ (BfR- Stellungnahme 015/2009 des BfR vom 26. März 2008). Werden die Regeln der Küchenhygiene eingehalten, so das BfR, ist das Risiko einer Infektion oder Besiedlung mit resistenten Keimen über Lebensmittel gering.“