Teuer oder billig: Glasreiniger

Beim Sprühen können Verbraucher aber noch weitere Substanzen einatmen, nämlich Duftstoffe. 26 Duftstoffe gelten als allergieauslösend und müssen in der EU auf den Produkten gekennzeichnet werden, allerdings erst ab bestimmten Konzentrationen. Nur die Marke Viss enthält einen der 26 allergieauslösenden Duftstoffe in so hoher Konzentration, dass der Hersteller dies auf dem Produkt angeben muss (Benzyl Alcohol). Sind die 26 Duftstoffe in geringeren Konzentrationen enthalten, müssen sie nicht gekennzeichnet werden – trotz ihres allergieauslösenden Potentials. Für Allergiker nicht ungefährlich: „99,9 Prozent der Bevölkerung werden sicherlich nicht reagieren, aber es kann doch einzelne treffen, die auch bei diesen geringen Konzentrationen schon eine allergische Reaktion zeigen“, so Gast. Welche Duftstoffe genau enthalten sind und in welcher Konzentration, gibt kein Hersteller an.