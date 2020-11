Philip Kleiner (27) steht in der Abstellkammer seines Büros und erzählt von der härtesten Entscheidung seines Lebens. 250.000 Euro eigenes Kapital hatte sein Start-up in ein Geschäftsmodell investiert, das sich durch den Corona-Lockdown binnen Tagen in Luft auflöste. Das Team stand vor dem Nichts. Aus der Traum? Mit ihrem letzten Geld wagen sie den Sprung in eine neue Geschäftsidee und gründen einen regionalen Online-Hofladen, über den man sich Produkte von Landwirten aus der Region gesammelt nach Hause liefern lassen kann… .