Finalisten der Kategorie Aufsteiger

Einen wahren Hype in deutschen und europäischen Kinderzimmern haben die Tonies der Boxine GmbH aus Düsseldorf ausgelöst, Gewinner in der Kategorie Aufsteiger. Das Abspielgerät ist ein kuscheliger, weich gepolsterter Würfel. Die Inhalte der liebevoll gestalteten Spielfiguren kommen aus der Cloud.



Die Jury entschied, den Deutschen Gründerpreis auch deshalb an Boxine zu verleihen, weil es den beiden Gründern gelungen ist, mit ihren Hörfiguren in kurzer Zeit eine eigene Produktkategorie erfolgreich am Markt zu etablieren.