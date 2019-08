Importierte Gülle aus Holland

Die Nitratbelastung im Grundwasser soll sinken, so das Bundeslandwirtschaftministerium. Eine Maßnahme: Biogasanlagen. In Biogasanlagen können tierische Ausscheidungen vergärt und mit dem daraus entstehenden Biogas Strom und Wärme erzeugt werden. Eine Aufbereitung zu Biomethan ermöglicht auch eine Einspeisung in das Erdgasnetz.