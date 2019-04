Europaweit wächst der Güterverkehr. Doch nicht bei der deutschen Bahn. Der Gütertransport per Lkw in Deutschland wuchs 2018 stärker als der der Bahn, so der Bahn-Geschäftsbericht. Damit mehr Schienen für den Warentransport genutzt werden, hat der Bund mit dem "Masterplan Schienengüterverkehr" die Trassenpreise gesenkt. Also die Gebühr für die Nutzung der Schienen.