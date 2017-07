WISO-Tipp: Gut vorbereitet in die Elternzeit

Achtung: Arbeitnehmerinnen und Beamtinnen beziehen nach der Geburt in der Regel acht Wochen lang Mutterschaftsgeld. Lebensmonate des Kindes, in denen Mutterschaftsgeld fließt, gelten als Basis­Elterngeld-Monate. Zwei der zwölf Monate Basis­Elterngeld, die diesen Müttern zustehen, sind durch das Mutterschaftsgeld also schon verbraucht. Folge: Diese Frauen können in der Regel nur zehn Monate Basis­Elterngeld zu 20 Monaten ElterngeldPlus umwandeln.