Teuer oder billig: Handcreme

In fünf der sechs Handcremes steckt der Konservierungsstoff Phenoxyethanol. „Phenoxyethanol ist ein Stoff, der sensibilisierend, also allergieauslösend, wirken kann. Im Tierversuch schädigt er die Leber und auch die Fortpflanzungsfähigkeit“, erklärt Marike Kolosaa. Der wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Kommission für Verbrauchersicherheit (SCCS) ist jedoch inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Konservierungsstoffs in Kosmetika generell bis zu einer Konzentration von ein Prozent sicher ist. Dennoch gibt Marike Kolossa zu bedenken: „Die EU hat die Anwendung speziell und nur in Kosmetika bewertet und entsprechend dieser Bewertung ist es für die Anwendung in einer bestimmten Konzentration unschädlich. Allerdings kann man mit Phenoxyethanol auch aus anderen Quellen belastet werden und das wird dabei natürlich unterschätzt.“