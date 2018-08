(Welt-)Handelsmacht China 2025?

Prof. Langhammer: Wenn zwei Elefanten sich streiten, leidet das Gras, heißt es. In diesem Fall leidet die Weltwirtschaft. Denn je mehr globale Verflechtungen es gibt, desto schwieriger ist das für einen Staat. Oder anders ausgedrückt: diejenigen Länder, die am wenigsten integriert sind, leiden auch am wenigsten unter den Turbulenzen auf den Weltmärkten.