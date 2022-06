Hirtenkäse aus Kuhmilch

Von welchen Höfen/ Betrieben beziehen Sie Ihre Milch und inwieweit können Sie den Weg nachverfolgen?

„Der Alnatura Hirtenkäse wird von einem sehr erfahrenen Schweizer Käsehersteller produziert. Unser Herstellerpartner bezieht seine Bio-Milch von verschiedenen Bio-Vertragsbauern aus dem direkten Umfeld der Molkerei in der Ostschweiz. Die jeweiligen Milch-Anlieferungen werden von der Molkerei dokumentiert und können so genau nachverfolgt werden.

Zu den Höfen gehören beispielsweise der Hof von Familie Wirz mit 13 Kühen in Kaltbrunn (Bio-Suisse-zertifiziert): https://www.frischkaese.ch/de/440183-wirz-ramona.html. Oder der Lindenhof mit 25 Kühen in Lenggenwil (ebenfalls Bio-Suisse-zertifiziert): https://www.frischkaese.ch/de/440145-mader-patrick.html (...)“

Hefen-Wert von 1,2 · 10^5 KBE / g: Laut der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie ist der Richtwert von 1,0 · 10^5 KBE / g überschritten. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis?

„Der Alnatura Hirtenkäse wird aus pasteurisierter Milch hergestellt. Dabei handelt es sich um eine kurzzeitige schonende Erhitzung, bei der nicht alle in der Milch enthaltenen Mikroorganismen inaktiviert werden. Es können also nach der Erhitzung noch Hefen im Hirtenkäse vorhanden sein. Unser Herstellerpartner kontrolliert regelmäßig die mikrobiologische Qualität des Hirtenkäses. Die Richtwerte der DGHM geben eine Orientierung, welches produktspezifische Mikroorganismenspektrum zu erwarten ist und welche Mikroorganismengehalte in den jeweiligen Lebensmitteln zufriedenstellend sind. Da Hefen ubiquitär vorkommen, gehören sie in vielen Lebensmitteln zu einer normalen Mikroflora.“