Einfach. Glücklich.

Deutschland ist ein weitgehend glückliches Land. Das ist die zentrale Aussage im Glücksatlas 2018 der Deutschen Post. Das Glücksniveau der Deutschen blieb demnach mit 7,05 Punkten auf einer Skala von null bis zehn im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert "stabil hoch".



Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Zwischen Nord- und Ostsee leben in Schleswig-Holstein seit 2013 laut Atlas die zufriedensten Menschen - und sie bauten ihre Führung auf 7,44 Punkte minimal aus. Verfolger Hamburg (2018: 7,36) vergrößerte seinen Vorsprung vor den unverändert zufriedenen Hessen (7,27 Punkte) und Franken (7,26).



In Ostdeutschland prägte sich das positive Lebensgefühl in Thüringen (7,03 nach 6,97) und Mecklenburg-Vorpommern (6,96/6,89) stärker aus, wenngleich alle dortigen Regionen in der unteren Tabellenhälfte blieben. Das Schlusslicht des Vorjahres, Sachsen-Anhalt (2018: 6,88), tauschte mit Brandenburg (6,84) erneut die Plätze am Tabellenende. An der Zufriedenheit der Berliner hat sich nichts geändert (6,94).



Der bereits zum achten Mal veröffentlichte Glücksatlas basiert auf einer repräsentativen Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach unter mehr als 5.000 Deutschen und Informationen aus dem sogenannten Sozio-ökonomischen Panel (SOEP), einer großangelegten Langzeitbefragung deutscher Haushalte. Er misst die allgemeine Stimmung anhand von Faktoren wie der Zufriedenheit mit Arbeit, Einkommen und Freizeitangebot.