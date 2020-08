Identitätsdiebstahl - was tun?

Doch selbst vorsichtige Menschen sind nicht vor jeder Betrugsmasche gefeit. Deshalb: Wenn Sie Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sind, dann stellen Sie unbedingt Strafanzeige. Dies können Sie auch bequem im Internet auf den Seiten einer so genannten Onlinewache erledigen. Nehmen Sie in komplizierten Fällen außerdem den Rat eines spezialisierten Rechtsanwalts in Anspruch.