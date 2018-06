An den EU-Außengrenzen könnte sich Ihr Handy versehentlich in ein fremdes Netz einwählen. Ein Beispiel: Wer sich in Griechenland auf der Ägäis aufhält, muss aufpassen, dass sich das Handy nicht in das Netz eines türkischen Anbieters einwählt. Gleiches gilt für den Aufenthalt in Italien. Hier könnten Gespräche und Nachrichten über albanische Betreiber laufen. Hilfreich ist es in diesem Fall, die automatische Netzauswahl auszuschalten.