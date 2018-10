Verbraucher | WISO - "Persönlichen Fristenkalender führen"

Oliver Müller, Rechtsanwalt der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, erklärt, was beim Kündigen von Verbraucherverträgen zu beachten ist, spricht über das Problem bei vorgemerkten Kündigungen und was von Kündigungsdiensten zu halten ist.