Emily Keogh praktiziert Yoga auf einem Hügel in Oxfordshire, Großbritanien.

Quelle: Reuters

Dieses Jahr - es war ein Jahr zum Verzweifeln. Abhaken, weg damit - es hatte wenig Schönes. Aber halt - bei all dem Leid und den vielen Einschränkungen, hört man doch immer wieder Menschen, die nicht nur in Kummer zurückschauen auf 2020. Manche z. B. konnten diese Zeit nutzen - für Dinge, die sie schon immer mal machen wollten. Für andere haben sich unerwartete Chance ergeben. War das bei Ihnen vielleicht auch so. Gab es so Glücksmomente, wichtige Entscheidungen, die sie getroffen haben, Träume die endlich verwirklicht wurden? Wenn Ihr Glück 2020 in einen Satz passt, schicken Sie uns diesen als kurzes Video. In der letzten WISO-Sendung vor Weihnachten, am 21.12., wollen wir einige Ihrer positiven Erlebnisse und Erfahrungen zeigen.