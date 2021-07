Kinder allein im Netz - Wie sicher sind TikTok und Co.? vom 8. Juli 2021

Mit der Corona-Pandemie haben sich große Teile unseres Lebens ins Netz verlagert. Soziale Medien erleben einen regelrechten Boom, doch gerade Kinder sind dabei vielen Risiken ausgesetzt.



Freundschaft, erste Liebe, Sex – Kinder und Jugendliche suchen ihre Identität auch im Internet und probieren sich aus. Nackt-Selfies werden schnell als Mutprobe oder Liebesbeweis verschickt, ohne an Konsequenzen zu denken.



Immer wieder kommt es zu Missbrauchsfällen, Identitätsdiebstahl und Mobbing. Das Problem: Die digitalen Welten liegen meist im Verborgenen, außerhalb der Reichweite der Erwachsenen. So konnte beispielsweise TikTok seine Beliebtheit im Jahr 2020 steigern wie kein zweites soziales Netzwerk. Dabei ist die App weit mehr als "lustige Filme mit Chartmusik", zu denen Nutzer ihre Lippen bewegen und tanzen. Experten weisen auf Probleme wie mangelnden Datenschutz und Schleichwerbung hin. Auch sogenannte Challenges, eine Art digitale Mutprobe, erregen gerade weltweit viel Aufmerksamkeit.



Die WISO-Dokumentation bringt Eltern und ihre Kinder zusammen und lässt die jüngere Generation erzählen, was sie an den Social-Media-Plattformen reizt. Mit welchen Tricks sie die elterlichen Sperren der Lieblings-Apps trotz Verbots aufheben oder die Bildschirmzeit unbemerkt ausdehnen.



Die Doku beleuchtet zudem die Gefahren von Cybergrooming, der Kontaktaufnahme mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs. Experten gehen davon aus, dass für jedes Kind, das im Netz aufwächst, vermutlich das Risiko besteht, mit einem digitalen Sexualdelikt konfrontiert zu werden. Kann das neue Jugendschutzgesetz das verhindern?



Die WISO-Dokumentation geht diesen und anderen Fragen nach. Sie taucht ein in die Welten minderjähriger Mediennutzer und beleuchtet deren Faszination für digitale Plattformen, aber auch Chancen und Risiken, die diese bergen.