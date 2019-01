Teuer oder billig: Knopfzellen

Komme eine steckengebliebene Knopfzelle mit den feuchten Schleimhäuten in Kontakt, so entstehen laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) geladene Teilchen, sogenannte Hydroxidionen, die die Verätzungen verursachen. Besonders gefährlich seien große Knopfzellen von über zwei Zentimetern Durchmesser, da sie leicht in der Speiseröhre von Kindern stecken bleiben könnten.