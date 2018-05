WISO-Tipp: Koffer weg auf Flugreisen

Für Ihre Schadensersatz-Meldung bei Gepäckverlust sollten Sie einen Brief an die Fluggesellschaft senden – am besten per Einwurf-Einschreiben. Fügen Sie Kopien Ihrer Quittungen bzw. Ihrer Nachweise bei. Wenn möglich: Eine detaillierte Inhaltsliste des verschwundenen Koffers, bei der Sie auch die einzelnen Werte aufführen. So kann man herausfinden, was der ungefähre Wert der Inhaltsstücke zum Zeitpunkt des Verlustes war.