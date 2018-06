Kollege Roboter - Jobkiller oder Chance?

Es wird Gewinner und Verlierer geben. Nach den Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind schon heute vier Millionen Menschen in Deutschland durch Maschinen oder Computer ersetzbar. Das sind 15 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. In der Fertigung und Logistik ist die Automatisierung in vollem Gange. Roboter haben ihre Käfige verlassen und assistieren Menschen beim Zusammenbau von Produkten oder in der Lagerhaltung. Intelligente Maschinen unterstützen inzwischen aber auch Bankangestellte und Juristen - und übernehmen monotone Arbeiten. Wo Tätigkeiten ersetzt werden, fallen auch Arbeitsplätze weg. Doch die Transformation der Wirtschaft schafft auch neue Stellen. Dringend gesucht: Informatiker, Software-Entwickler, Datenanalysten.



Die ZDFinfo-Dokumentation zeigt Unternehmen, die im weltweiten Wettbewerb auf neue Technologien setzen und ihre Fabriken komplett vernetzen. Menschen, die Seite an Seite mit Robotern arbeiten: im Labor und in der Fabrik. Wie ist die Arbeit mit dem künstlichen Kollegen? Im Institut für Robotik und Mechatronik am DLR in Aachen verraten Wissenschaftler, wie sie humanoide Roboter für den Einsatz in der Industrie fit machen. Automobilhersteller testen selbstfahrende LKW unter harten Bedingungen. Mediziner des Universitätsklinikums Heidelberg erproben Robotik im OP-Saal, und in einer Reha-Klinik in Bad Liebenstein helfen Roboter Patienten beim Lauftraining. Was können Roboter besser? Wo ist der Mensch unschlagbar? Wie viel Robotik wollen wir zulassen?