Krank als Arbeitnehmer

Wer morgens aufwacht und sich nicht in der Lage fühlt, zu arbeiten, muss sich im Optimalfall noch vor dem üblichen Dienstantritt krank melden. Per Gesetz muss ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer "unverzüglich" mitteilen - also so früh wie möglich und noch vor dem Arztbesuch.