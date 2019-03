Krankheitserreger im Haushalt

Im Bad finden Keime optimale Bedingungen: an Toilettenbrille oder -bürste, in Wasserhähnen, an feuchten Duschvorhängen und Duschköpfen. Gleiches gilt für Utensilien zur Körperpflege wie zum Beispiel Zahn- oder Haarbürsten sowie Kämme. Auch die Waschmaschine kann schnell zur Keimschleuder werden, wenn in ihr nur bei niedrigen Temperaturen gewaschen wird.