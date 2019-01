service vom 27. März 2017

Auf einem Kreuzfahrtschiff kann das Handy zur Kostenfalle werden – warnt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Bei einem Aufenthalt auf einem Schiff oder im Hafen, wählen sich Smartphones und Tablet Computer oft automatisch in Satellitennetze ein, deren Nutzungsgebühren häufig sehr hoch sind. Manch ein Kreuzfahrer wurde nach seinem Urlaub mit einer Handyrechnung über 1000 Euro und mehr überrascht. Der Rat daher: Mobile Datendienste in den Geräteeinstellungen ausschalten. Manche Reiseveranstalter bieten auch Datenvolumen-Pakete zum Festpreis an, die man im Voraus buchen kann.