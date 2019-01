service vom 3. April 2017

Viele Zahnärzte schludern bei der Beratung, wenns um Thema kostenpflichtige Extras geht. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Verbraucherzentralen. Bei Extras wie Füllungen, Wurzelbehandlung oder Zahnersatz geben über 25 Prozent der Befragten an, dass ihr Arzt sie über eine mögliche Kassenleistung nicht informiert hat. Fast 40 Prozent erklären, sie hätten keinen schriftlichen Kostenvoranschlag erhalten. Obwohl das gesetzlich so vorgeschrieben ist. Verbraucherschützer fordern deshalb jetzt von den zahnärztlichen Vereinigungen Zahnärzte strenger zu kontrollieren und bei Verstößen härter durchzugreifen. Mehr Infos bei der Verbraucherzentrale NRW.