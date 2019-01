service vom 10. April 2017

Bei der Bestellung muss man die Daten aus dem Fahrzeugschein angeben. Die Zusendung dauert dann einige Wochen. Wer vorher schon in eine französische Umweltzone muss, kann auch die Bestell-Bestätigung als Nachweis für den Kauf vorlegen. Bisher gelten Umweltzonen in Paris, Grenoble und Lyon. Im Herbst sollen Strasbourg und Lille folgen.



Online anmelden muss man sich auch für die Einfahrt in den Großraum London. Dabei richten sich die Kosten nach Fahrzeugtyp und Alter. Für ein kleines Wohnmobil zum Beispiel können pro Tag fast 117 Euro fällig werden. Die Einfahrt in die Umweltzone wird mit Kameras überwacht. Wer nicht sicher ist, ob sein Wagen von der Regelung betroffen ist, kann online einen Fahrzeug-Check machen oder die Hotline unter 0044-207-310 8998 anrufen.



Weitere Infos: EPC, Transport for London