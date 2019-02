service vom 11. Februar 2019

Der amerikanische Hersteller Hill's Pet Nutrition muss Dosenfutter zurückrufen. In einigen Chargen wurde zuviel Vitamin D entdeckt. Das kann bei Hunden zu Appetitlosigkeit, Brechreiz und Nierenschäden führen. In Amerika sollen schon Hunde an der zu hohen Vitamin-D-Dosis gestorben sein. Kunden sollten das Produkt entsorgen – bei Hill's gibt es kostenlos Ersatz.