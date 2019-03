service vom 11. März 2019

Zur Zeit kursieren e-mails, mit denen die Polizei angeblich Vorladungen verschicken würde. Der Empfänger soll zur Vernehmung in die Polizeidienststelle kommen, heißt es da, er hätte eine Straftat begangen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern und klicken Sie auch nicht auf den Anhang – Betrüger versuchen damit, Trojaner auf fremden Computern zu installieren. So wollen sie Daten abgreifen. Echte Vorladungen der Polizei werden grundsätzlich per Post verschickt oder persönlich übergeben.



Warnung des Landeskriminalamtes Bayern