service vom 11. September 2017

Thomas Cook (Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Bucher Last Minute, Öger Tours) bietet allen Gästen, die eine Reise in die Dominikanische Republik und nach Kuba mit Anreisedatum zwischen dem 8. bis einschließlich 12. September 2017, oder zwischen dem 8. bis einschließlich 15. September nach Florida gebucht haben, eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung an. Alle Reisen der Thomas Cook nach Punta Cana und Puerto Plata mit Abreise am 8. September werden aufgrund des Hurrikans storniert. Mehr auf www.thomascook.de