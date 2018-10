service vom 13. März 2017

Das Verhalten im Internet von Familienmitgliedern muss der Inhaber eines Anschlusses nicht dokumentieren oder gar kontrollieren, so der Bundesgerichtshof (BGH) in einer aktuell veröffentlichten Entscheidung. Im konkreten Fall sollte der Ehemann Abmahnkosten und Schadenersatz zahlen, weil von seinem Anschluss aus Filme unerlaubt heruntergeladen und bei einer Tauschbörse angeboten wurden. Da der Ehemann als Anschluss-Inhaber glaubwürdig erklären konnte, dass er nicht der Täter ist, muss er die verlangten Kosten nicht tragen. Das Ausspionieren seiner Ehefrau ist ihm nicht zuzumuten – so der Bundesgerichtshof.