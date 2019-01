service vom 14. Januar 2019

Kakerlaken in der Küche, Schimmel oder Gammelfleisch - wie sauber Restaurants oder Imbissbuden wirklich sind, können Verbraucher ab sofort auf der Seite von foodwatch bei „Topf Secret“ abfragen. Zusammen mit der Transparenzinitiative FragDenStaat soll damit erreicht werden, dass Hygienemängel öffentlich gemacht werden. Denn bisher müssen die Ergebnisse der Lebensmittel-Kontrollen nur in Ausnahmefällen bekanntgegeben werden. Dabei gibt es laut foodwatch in jedem vierten kontrollierten Betrieb Mängel. Die Plattform soll es Verbrauchern jetzt leichter machen, die Ergebnisse bei den Behörden auch abzufragen. Weitere Informationen gibt es bei foodwatch. Dort auch, wie man einen Hygienebericht anfragen kann.