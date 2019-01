service vom 15. Mai 2017

Diesen Vorfall aus dem Jahr 2012 bedauern wir sehr. In unseren Hausnotruf-Zentralen gehen Jahr für Jahr mehr als 1 Million Alarmrufe ein, und die Johanniter veranlassen jährlich mehr als 100.000 Hilfseinsätze für ihre Hausnotrufkunden. Der vorliegende Fall ist der erste Haftungsfall dieser Art der Johanniter und damit ein absoluter Einzelfall. Die Prozesse und Standards in unseren Hausnotrufdiensten werden regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu zählen Abläufe, Ausbildungsstandards ebenso wie die technischen Systeme. In der betreffenden Hausnotrufzentrale wie auch an anderen Standorten wurden in den letzten Jahren Qualitätsmanagementsysteme eingeführt und Dienste und Einrichtungen wurden extern zertifiziert.