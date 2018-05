service vom 16. Oktober 2017

Wer in den letzten vier Wochen eine Matratze gekauft hat, der sollte sich besser noch einmal mit dem Händler oder Hersteller in Verbindung setzen.



Grund ist ein Zwischenfall beim Chemiekonzern BASF:

Rund 7.500 Tonnen belasteter Kunststoff wurden ausgeliefert, der als Rohstoff für die Herstellung von Matratzen, aber auch anderer Schäume in der Möbelindustrie verwendet wird. Es handelt sich bei dem belasteten Material um den Spezialkunststoff TDI (Toluoldiisocynat). Darin ist eine erhöhte Konzentration an DCB (Dichlorbenzol) gemessen worden. DCB kann Haut, Augen und Atemwege reizen und steht unter dem Verdacht, Krebs zu verursachen.

Auf Produktwarnung.eu sind aktuell alle Hersteller und Händler aufgelistet, die ihre getesteten Produkte zurückrufen.



Die BASF informiert dazu ebenfalls.