service vom 10. Juli 2017

Tritt ein Reisender seinen Flug nicht an und verlangt dann sein Geld zurück, so kann dafür nicht einfach eine Stornogebühr verlangt werden. Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof (pdf) entschieden - und damit konkret gegen eine entsprechende Vertragsbedingung von AIR BERLIN. Dieser zufolge mussten Kunden 25 Euro Stornogebühr für nicht angetretene Flüge bezahlen. Dagegen hatten Verbraucherschützer nun erfolgreich geklagt. Zugleich entschied das Gericht, dass Fluggesellschaften Steuern, Flughafengebühren und andere Zuschläge immer separat ausweisen müssen. Sie dürfen nicht einfach in den Flugpreis einbezogen werden.