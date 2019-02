service vom 18. Februar 2019

Einen Beratungstermin sollte man unbedingt vorher telefonisch vereinbaren unter 040/24832-107 oder per mail an termine@vzhh.de. Wichtig ist auch, dass Sie alle Unterlagen dabei haben: also Versicherungsschein mit Bedingungen, aktuelle Standmitteilung, letzten Dynamiknachtrag, Widerspruchsbelehrung und was Sie bisher schon bezahlt haben. Mehr dazu bei der Verbraucherzentrale Hamburg oder Informationen bei Standard Life einholen.