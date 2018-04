service vom 19. März 2018

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Telekom-Mitarbeiter ausgeben. Angeblich muss dringend eine Störung behoben werden – dafür wollen die Leute ins Haus. In Wahrheit kundschaften die Betrüger aus, wo sich Bargeld befindet und ob sich ein Einbruch lohnt. Lassen Sie also niemanden rein und unterschreiben Sie nichts! Echte Telekom-Mitarbeiter kommen laut Unternehmen nur mit Anmeldung.



Warnung der Polizei in Mainz

Hinweise der Telekom